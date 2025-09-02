買い物やランチなど、ちょっとそこまでのお出かけ。頑張りすぎたくないけれど、手抜きっぽく見えるのも避けたい……。服装選びに迷っているミドル世代へ、【グローバルワーク】のスタッフさんによる「休日ワンマイルコーデ」をご紹介。トレンド感アップのポイントや垢抜けて見えるテクニックを参考にして、理想の休日コーデを楽しんで。 配色も参考にしたい！ トレンド感のあるワンマイルコーデ