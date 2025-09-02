地震で被害を受けた家屋＝1日、アフガニスタン・クナール州（ゲッティ＝共同）【カブール共同】アフガニスタン東部で8月31日深夜に起きた地震で、イスラム主義組織タリバン暫定政権は2日、死者が1400人を超えたと発表した。負傷者は3千人以上。被災地では崩壊した家屋の下敷きになった住民らの救出活動が2日も続いた。山岳地帯でアクセスが難しい上、道路が寸断された場所もあり、時間がかかっているもようだ。タリバン暫定政