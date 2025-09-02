気象庁は２日、秋田、山形、新潟、富山、石川の５県で３日未明から朝にかけて、短時間に大雨をもたらす「線状降水帯」が発生する恐れがあると発表した。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒を呼びかけている。同庁によると、午後６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、東北日本海側１８０ミリ、新潟１５０ミリ、富山と石川１２０ミリ。