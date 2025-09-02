「ゲーム・オブ・スローンズ」などでおなじみの女優ソフィー・ターナー(29)が、イギリス貴族出身のペレグリン・ピアソン氏(30)と破局したと報じられている。元夫でミュージシャンのジョー・ジョナス(36)との間に２人の子供を持つソフィーが、セレブリティ向けマッチングアプリRayaで目撃されたとザ・サン紙が報じている。 【写真】泥沼になる前のジョー・ジョナスとソフ