「広島−ＤｅＮＡ」（２日、マツダスタジアム）広島の床田寛樹投手が２回で今季ワーストの７失点を喫してＫＯされた。立ち上がりからＤｅＮＡ打線につかまった。初回１死から桑原に三塁線を破られる二塁打を浴びると、続く佐野への初球カットボールが甘く入り、右中間席への先制８号２ランを被弾した。二回もＤｅＮＡ打線を止められない。１死一、二塁から蝦名に左中間への適時二塁打を浴びると、続く桑原も左前適時打。佐