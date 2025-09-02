20〜30代の若者がマッチングアプリなどを経ずに結婚相談所へ入会するケースが増加している。婚活・結婚式業界に精通するタメニーの平田恵さんは「かつては恋愛に失敗した人の最後の砦というイメージがあったが、最近はアプリを忌避する若者や『堅実な結婚』を目指す若者の最初の選択肢になっている」という――。写真＝iStock.com／shirosuna-m※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／shirosuna-m■「結婚相談所＝恋愛に失敗し