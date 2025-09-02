高知で輝く人を応援する「キラッ人」。今回は高知県梼原町で日本古来の建築技術を受け継ぐ茅葺き職人の男性です。穏やかな色合いが自然とともに美しい景観を作り上げる「茅葺き屋根」。全国的にも目にすることが少なくなった、日本の原風景ともいえる茅葺き屋根を守り、残そうと活動する男性がいます。■川上さん「梼原の中で、梼原だからこそできる、梼原からやれるんだよというところを前面に押し出していきたいと思ってます」今