i-dleが初の日本ツアーに向け、期待感を高めている。【写真】ミヨン、佐藤健と並んで笑顔i-dleの日本ツアーのタイトルが「2025 i-dle first japan tour [逢い-dle]」に決定し、ツアーポスターが併せて公開された。さらに各プレイガイドでのチケット受付も開始となった。公演は、2025年10月4日・5日に埼玉・さいたまスーパーアリーナを皮切りに、10月18日・19日に兵庫・GLION ARENA KOBEの2都市で開催される。（写真提供 = CUBE ENT