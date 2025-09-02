ボーイズグループZEROBASEONEのメンバー、リッキーがタトゥーを公開し、ファンをざわつかせた。【写真】リッキー、"2次元体型"に視線釘付け9月2日、リッキーはZEROBASEONEの公式インスタグラムを更新。キャプションには「ICONIK」という言葉を綴り、複数枚の写真を投稿した。公開された写真は、ZEROBASEONEの1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』のタイトル曲『ICONIK』のミュージックビデオを撮影しているときのリッキーを捉えたも