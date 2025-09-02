武雄競輪場のF1「第27回井上茂徳杯」は2日目を終えた。S級準決10Rは室井の捲りに乗った橋本強（40＝愛媛）が直線外を伸ばして快勝した。「室井は捲ってしまったと思ったんだけどね。彼が連れて行ってくれたおかげ。外を伸びたし上向いている感触はある」。自慢の差し脚を披露した橋本強は思わず顔をほころばせた。今年1月の松山F1を最後に優勝から遠ざかっているが、本人が言うように確かに気配はアップしている。決勝は