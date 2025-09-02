長岡市のホームセンターで2日午前、高所の棚から脚立に移ろうとした販売員が誤って転落し死亡する事故がありました。死亡したのは、長岡市の派遣社員の男性（58）です。警察の調べによりますと、男性は高所にある棚に商品を置き、脚立に移ろうとして転落したということです。午前11時半前に消防に通報があり、消防から警察に「作業員が転落して頭部から出血した」と通報があったということです。男性は病院に運ばれま