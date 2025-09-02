鹿児島にいながら東京のおいしいグルメを楽しむことができる物産展が鹿児島市の百貨店ではじまりました。初日から多くの人で賑わい、行列ができていました。（仁田尾美菜アナウンサー）「2日から始まった大江戸のれん市、多くの方で賑わっていて、開始10分ですでに行列ができている」「大江戸のれん市」には東京で人気の54社から約950品が並んでいます。注目を集めていたのが創業220年の「船橋屋」。看板商品の「くず