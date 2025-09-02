◇プロ野球 セ・リーグ 中日-阪神(2日、バンテリンドーム)阪神は3回、佐藤輝明選手の第35号2ランで先制。さらに熊谷敬宥選手にもプロ初HRが生まれました。両チーム無得点で迎えた3回表、対する中日の先発・マラー投手の前に1アウトから森下翔太選手がヒットで出塁します。続いて打席に向かった佐藤選手は、2球目の高めインコースへのツーシームをたたくと確信。打球はぐんぐん伸び、ライトスタンド中段に飛び込みました。この一発