石井章元参院議員の公設秘書給与詐欺事件で、元公設秘書が「秘書としての勤務実態がなかった」と東京地検特捜部の任意の聴取に供述していることが2日、関係者への取材で分かった。特捜部は供述の裏付けを進めている。