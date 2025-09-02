◇プロ野球 セ・リーグ 巨人-ヤクルト(2日、京セラドーム)巨人先発の戸郷翔征投手は初回、満塁のピンチを招きましたが、無失点で切り抜けました。先発のマウンドにあがった戸郷投手。前回登板の広島戦では初回に2失点を喫していました。ヤクルトの先頭打者をセンターフライに打ち取りますが、その後は制球が乱れ3者連続のフォアボールで満塁のピンチを迎えます。続く5番・オスナ選手が打ったヒット性の打球がファウルと判定され、