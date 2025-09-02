鹿児島市議会の9月定例会が2日、開会し、約23億5200万円の一般会計補正予算案などが提案されました。8月8日の大雨により田んぼに土砂が流れる被害を受けた吉田地域への災害復旧の経費なども盛り込まれています。2日に開会した鹿児島市議会の9月定例会には、23億5197万7000円の一般会計補正予算案など議案38件が提案されました。（鹿児島市・下鶴市長）「今回の補正予算は、令和7年8月の豪雨により被災した農業用施設等の復旧に