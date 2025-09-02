Photo: 宮城圭介 さすがにもう限界かもしれません。毎年発売されるiPhone。実は私、毎年Appleの発表会をリアタイしつつも、最新のiPhoneをスルーし続けていました。気がつけばiPhone XS（2018年発売）を使い続けて6年が経過していました。愛着はあるんですが…。「それiPhone XSで十分じゃん…」で6年経過 Photo: 宮城圭介