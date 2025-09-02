気象台は、午後6時52分に、洪水警報を豊岡市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を豊岡市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】兵庫県・豊岡市に発表 2日18:52時点北部では、2日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■豊岡市□大雨警報【発表】・浸水2日夜のはじめ頃に警戒1時間最大雨量50mm□洪水警報【発表】2日夜のはじめ頃に警戒