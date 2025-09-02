福岡県糸島市消防本部で２０１７年、部下へのパワハラを理由に懲戒処分を受けた元消防職員ら２人が処分の取り消しなどを求めた２件の訴訟の上告審判決で、最高裁第３小法廷（石兼公博裁判長）は２日、処分を取り消した２審・福岡高裁判決を破棄し、原告側の請求を棄却した。元職員らの敗訴が確定した。問題となったのは１７年３月の処分。係長だった元職員は０３〜１６年、部下１０人に対し、熱中症になるまで訓練を繰り返して