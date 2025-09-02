サントリーホールディングスは、新浪会長が辞任したと発表しました。経営陣も驚いた“突然の辞任劇”。引き金となったのは「サプリ」でした。きょう、緊急会見を行った「サントリーホールディングス」。その内容は…サントリーHD鳥井信宏 社長「昨夜、弊社代表取締役会長、新浪剛史が辞任いたしました」およそ10年にわたりサントリーを率いてきた新浪会長の“電撃辞任”でした。サントリーHD鳥井信宏 社長「新浪氏か