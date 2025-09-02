鹿児島市立美術館で開かれている西洋絵画の作品展の入場者数が2万人を達成し、記念のセレモニーが行われました。躍動感のあるナポレオンに。クロード・モネが描いた繊細な睡蓮。現在、鹿児島市立美術館では「珠玉の東京富士美術館コレクション西洋絵画の400年」が開かれています。厳選された83点の絵画が展示されていて、ルネサンスから現代までの西洋絵画の400年の歴史を感じることができます。2万人目の来場者