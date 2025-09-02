大規模な災害が起きた時に必要になるのが、連絡用無線を動かす発電機に燃料を運ぶことです。 【写真を見る】大規模災害に備える県内初のヘリを使った物資投下訓練（山形） きょう、東根市で県警と警察庁の合同訓練が行われ、ヘリコプターを使い燃料などを運ぶ手順が確認されました。 実際にヘリから物を降ろす訓練は県内で初の試みだということです。 ヘリコプターから降りてくる、４人の通信隊員。この訓練は