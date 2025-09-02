愛知・名古屋市の南警察署で目撃されたのは、白いマスク姿でこちらをちらりと見る男。神奈川・横浜市に住む中学校教師の石川勝也容疑者（28）です。複数の教師らが児童の盗撮画像などをSNSで共有していたとされる事件のメンバーで、4人目の逮捕者となりました。2024年9月から12月にかけ、神奈川県内で13歳未満の女子児童2人の下着を盗撮し、教師らのSNSに共有した疑いが持たれている石川容疑者。捜査関係者によりますと、盗撮デー