8月21日にイセエビ漁が解禁され、県内の産地のひとつ阿久根市でも、連日水揚げが続いています。そうした中、1日から「伊勢えび祭り」も始まりました。イセエビをふんだんに使ったおいしい料理を登島アナウンサーが食べてきたようです。午前5時ごろ、阿久根市の港で水揚げされてきたのは…。「大漁です！大漁」秋の訪れを告げるイセエビです。固定式の網を前日の昼に仕込み早朝に回収します。2日は約174キロが水揚げ