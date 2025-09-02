バブルガム・ブラザーズのブラザートム（69）とブラザーコーン（69）がが2日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。70歳を迎える実感について語った。MCの黒柳徹子（92）が「もうすぐおふたりとも古希をお迎えになります。古希は70歳なんですけども、70歳になる実感はあります？」と尋ねた。するとトムは「この前、同窓会…行った時に、みんなに聞いちゃったんですよ、『いくつになった？』って。『同窓生だよ』