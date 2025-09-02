親族の所有地にマイホームを建てる場合、「土地は親族の名義のまま、建物だけを自分の名義にすれば固定資産税は安くなるのでは？」と考える人も少なくありません。しかし実際には、土地と建物それぞれに固定資産税がかかります。 本記事では、建物だけを自分名義にした場合の固定資産税の扱いと、年間10万円以上の負担になる可能性について解説します。 土地と建物それぞれに固定資産税はかかる 固定資産税は