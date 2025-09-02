高校サッカーの全国大会出場をかけた組み合わせ抽選会が2日、福岡市博多区で開かれました。 会場には、9月に開幕する第104回全国高校サッカー選手権福岡大会の1次予選を勝ち上がった24校と、2次予選から参加する16のシード校、合わせて40校の監督とキャプテンが集まりました。去年の覇者で2年連続24回目の全国大会出場を目指す東福岡高校や、この夏のインターハイでベスト8に進出した飯塚高校などの戦