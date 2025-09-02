高知南署は2日、交流サイト（SNS）に20代女性の名誉を傷つける投稿をしたとして、名誉毀損の疑いで、岡山県真庭市役所建設部まちづくり推進課の職員三谷健太容疑者（22）＝同市久世＝を逮捕した。逮捕容疑は1月14日から25日までの間、高知市内に居住していた女性の名誉を損なう内容の投稿をSNSに複数回した疑い。署によると、不特定多数の人が見られる状態で、20回以上投稿していたとみられる。容疑者は当時高知県の大学生で