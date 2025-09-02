気象庁は小笠原諸島の硫黄島で1日、噴火が起きたと発表しました。気象庁によりますと、1日午後7時過ぎ、小笠原諸島の硫黄島の西海岸付近で噴火が起きたと発表しました。噴煙は1000メートル以上まで上がり、噴火の勢いはおさまっているものの、引き続き噴火活動は続いているということです。硫黄島では地震が続いていて、速報値でおとといは685回、きのうは686回、きょうの午後3時までに186回観測したということです。硫黄島が噴火