¤µ¤¹¤¬¥â¥Ç¥ë¡ª¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥¹¥«¡¼¥Õ¤ò»°³Ñ¶ÒÂå¤ï¤ê¤Ë¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤½÷À­¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤¿¥«¥ê¥¹¥Þ¥â¥Ç¥ë¤Î?¹üÀÞÊó¹ð?¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÎ¹Àè¤ÇÂ­¤ò³ê¤é¤»¤Æ»×¤ï¤º¼ê¤ò¤Ä¤¤¤ÆÂÎ¤ò»Ù¤¨¤¿¤È¤³¤í¼ê¼ó¤¬¥Ý¥­¤Ã¤È¾®¤µ¤Ê²»¤ò¤¿¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ÄMRI¤ò»£¤Ã¤¿¤é¤·¤Ã¤«¤ê¹üÀÞ¡£¥¬¥Ã¥Á¥ê¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¹üÀÞ¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Î¹õÅÄÃÎ±Ê»Ò(64)¡£Â³¤±¤Æ¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æº¸¼ê¤ò·±ÎýÃæ¤«¤­É¹¤ÏÆñ¤Ê