参院選大敗を総括する自民党の両院議員総会が行われ、森山幹事長ら党三役全員が辞任の意向です。辞任の意向を石破首相はどのように対応していくのでしょうか。両院議員総会を終え、2日午後5時半前、官邸に戻ってきた石破首相。石破首相：しかるべき時期に責任を判断するが、まず国民が「やってもらいたい」と思っていることに全力を尽くす。午後1時半、自民党両院議員総会の会場に右手を挙げながら現れた石破首相。参院選大敗の総