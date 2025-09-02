中国の一線都市と二線都市は1〜8月に土地市場で高い熱気を維持した。不動産市場調査の中指研究院が1日に発表したデータによると、同期の住宅用地取引の平均プレミア率は二線都市が13．9％、二線都市が11．7％で、土地市場は高い熱気を維持した。三・四線都市は熱気が低く、同プレミア率は3．5％だった。年初以来、中国各地で土地取引に「取引量は縮小する一方で質は向上」という傾向を示している。同研究院のデータを見ると、同期