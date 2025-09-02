中国の習近平国家主席は9月2日午前、北京の人民大会堂で2025年上海協力機構（SCO）サミット、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年を記念する活動に出席するため訪中したパキスタンのシャバズ首相と会談しました。習主席は、中国とパキスタンは兄弟のような関係だと述べ、「世界では百年に一度の局面の大きな変化（百年変局）が加速する中、双方は新時代におけるより緊密な運命共同体の構築を加速し、両国の人々によ