◆ソフトバンク―オリックス（2日、みずほペイペイドーム）両リーグトップの防御率（試合前時点1・07）を誇るソフトバンクのリバン・モイネロが、まさかの先頭打者本塁打を浴びた。連続イニング無失点が29でストップした。先頭の廣岡大志に粘られた末、8球目の真っすぐを左翼テラス席に運ばれた。