見取り図のリリー（41）が2日、都内で行われたABEMAの恋愛リアリティー番組「ラブキャッチャージャパン2」（9月16日放送開始）の記者会見に出席し、モテるコツを語った。8月28日にフリーアナウンサー今川菜緒（28）と真剣交際していることが写真週刊誌「フライデー」で報じられ、記事内で「芸人NO・1のモテ男」などと記されていた。質疑応答でモテるコツについて聞かれ「60万のかばんを買ってあげる。それです」と即答。報じられた