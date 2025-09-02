タレントのミッツ・マングローブ（50）が2日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）にゲスト出演。奥歯が入れ歯だと明かした。通常は金曜のMCだが、今放送は火曜コメンテーターとしてゲスト出演。「去年の年末、この番組で大カミングアウトしたじゃないですか。2024年はどんな年でしたかって言われて、私は…入れ歯」と切り出し、口をパクパクし始めた。「入れ歯をつくったんです。（今日は）入ってない」と明かすと、カメ