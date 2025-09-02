歌舞伎俳優市川團子（21）が2日、京都市の京都芸術劇場春秋座で「第2回市川團子新翔春秋会」（11月1〜3日、同所）の記者会見に出席した。同公演は昨年、團子が舞踊の研さんの場として立ち上げた。今回は「種蒔三番叟（たねまきさんばそう）」「藤娘」「流星」の演目に挑む。祖父の2代目市川猿翁が設計監修し、「祖父が近くにいるような感覚がある」という春秋座での公演に「自分には歌舞伎の基礎である踊りが足りない。そこを