山田裕貴主演の映画『爆弾』が、9月24日に第38回フィンランド・ヘルシンキ国際映画祭でワールドプレミア上映されることが決まった。併せて、新場面写真が解禁となった。【写真】山田裕貴vs佐藤二朗『爆弾』緊迫の極致を捉えた場面写真呉勝浩の同名小説を実写映画化した本作は、爆弾の在りかを探す警察と犯人の取調室で行われる先読み不能の謎解きゲームが、東京中を駆け巡る爆弾探しとリアルタイムで進行するミステリー作品