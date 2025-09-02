俳優・露口茂さんの訃報を受け、ドラマ『太陽にほえろ！』で共演した勝野洋が追悼コメントを発表した。『太陽にほえろ！』『耳をすませば』などに出演…露口茂さんプロフィール『太陽にほえろ！』で露口さんは「山さん」こと山村精一を演じた。勝野は「テキサス刑事」こと三上順を演じた。■コメント全文デビューした若い頃から『太陽にほえろ！』の現場で本当にお世話になりました。その背中を通して、芝居は営葉だけでするも