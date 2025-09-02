9月20日配信開始となるアンソニー・マッキー主演ドラマ『ツイステッド・メタル』シーズン2（Hulu）より、ジョン（杉田智和）とカリプソ（子安武人）がハイスピ―ド＆ノンストップで掛け合う日本版予告映像が、場面写真と共に解禁。併せて、吹き替えキャストが発表された。【動画】杉田智和×子安武人がノリノリで掛け合い！ 『ツイステッド・メタル』シーズン2予告本作は、カーアクションゲーム『ツイステッド・メタル』を、映