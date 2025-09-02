俳優の山本舞香（27）が2日、都内で行われたABEMAオリジナル番組『ラブキャッチャージャパン2』(16日スタート全8回)記者会見に出席。夫でロックバンド「MY FIRST STORY」のボーカル・Hiroと結婚生活を明かした。【写真】金髪がカワイイ！鮮やかなワンピースで登場した山本舞香会見では、番組にちなんで山本の人生年表をラブとマネーを軸に可視化。山本は大きく右肩上がりにラブにふれた地点を「27歳で結婚しました」と発表し