この夏の猛暑と雨が少ない影響で関東の水がめでも貯水率が減少し５０％を下回っていて、国土交通省が節水を呼びかかけています。 国交省関東地方整備局によりますと、今月１日午前０時時点の利根川上流にある９つのダムの合計の貯水率は４５％で、平均の６割ほどとなっています。 関東地方の水がめである利根川水系などでは６月以降、降水量の少ない状態が続いていて、八ッ場ダムの貯水率は約２２％まで低下しているということで