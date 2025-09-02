８月は伊勢崎で国内の観測史上最高気温を記録したほか、群馬県内６つの地点で平均気温が最も高くなるなど記録的な暑さとなりました。 ８月５日、伊勢崎では４１．８℃を観測し国内の最高気温を更新するなど、ことしの８月は危険な暑さが続きました。 前橋地方気象台によりますと、８月の平均気温は県内に１３ある観測地点のうち６つの地点で最も高くなりました。このうち伊勢崎は平年より２．８℃高い３０．２℃と３０℃を超えた