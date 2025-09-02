俳優の勝野洋（76）が2日、所属事務所を通して93歳で亡くなった俳優・露口茂さんを追悼した。「デビューした若い頃から『太陽にほえろ！』の現場で本当にお世話になりました。その背中を通して、芝居は言葉だけでするものじゃない、体全体でするんだ、という真髄を勉強させて頂きました。心よりのお悔やみを申し上げます」二人は刑事ドラマ『太陽にほえろ！』で共演。露口さんが「山さん」、勝野は「テキサス」役を演じた