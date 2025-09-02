９月に入っても危険な暑さが続いています。桐生では２日に最高気温が全国で２番目の高さとなる３９℃を観測し、９月の観測史上最高気温を更新しました。 群馬県内は、２日も高気圧に覆われて気温が上がり、体温を超える危険な暑さになったところがありました。 最高気温は、桐生で全国で２番目の高さとなる３９℃を観測し、２日連続で９月の観測史上最高を更新しました。そのほか、館林で３８．９℃、前橋で３８．４℃となるなど