元でんぱ組．incでタレントの最上もが（36）が1日、自身のインスタグラムを更新。4歳・愛娘を肩車する姿を公開し、シングルマザーとしての思いを明かした。「日焼けしたくなくて忍者、笑」と日焼け対策万全の最上が愛娘を肩車する様子をアップ。「娘が保育園にいくとき他の子がパパに肩車してもらってるのをみて『いいなあ！やりたい！』て言うのでやってあげたら、そこからブームがきております。。笑」とつづった。「