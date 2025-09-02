【資料】群馬・沼田市星野稔市長 任期満了に伴い、来年春に行われる群馬県の沼田市長選挙に現職の星野稔さんが再選を目指して出馬する意向を表明しました。 星野さんは、今月２日に開かれた市議会の一般質問で、「公約に掲げた１０年後の沼田市の責任を果たすため継続して市政運営にあたるべきと判断し立候補する決意に至った」と述べ、来年５月に任期満了を迎える沼田市長選に再選を目指して出馬する意向を表明しました