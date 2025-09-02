東京都世田谷区で9月1日、韓国籍の女性（40）が刃物で首を切られ殺害される事件があり、警視庁は出国しようと羽田空港に現れた韓国籍の職業不詳のパク・ヨンジュン容疑者（30）を殺人容疑で逮捕した。  【画像】事件現場となったスタジオ付近   二人は以前交際し、女性が別れ話を切り出すとパク容疑者から暴力を振るわれ、警視庁に相談していた。警視庁は事件の２日前、パク容疑者を出国させようと成田空港まで同行し