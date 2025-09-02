愛知県の県立三谷水産高校の4代目となる実習船が竣工し、9月2日、大村知事が見学しました。18年ぶりに新しくなった三谷水産高校の実習船「愛知丸」は、全長およそ48メートル、定員は56人で、長い漁業実習で生徒が過ごす船内には、個室シャワーや女子生徒専用の居室なども整備されています。エンジンの燃焼効率を向上させるなど、環境にも配慮されていて、1年生の体験航海で出航します。船内を見学した大村知事