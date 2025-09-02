群馬県明和町で行われている東武伊勢崎線川俣駅を中心としたまちづくりの一環として、駅前にホテルと医療施設がオープンしました。 ２日に明和町中谷にオープンしたのは、ホテルＲ９プレミアム川俣駅前です。これは、明和町が駅を核としたコンパクトなまちづくりを進めようと誘致したものです。 ホテルには天然温泉のほか、スイートなど７つのタイプの客室のほか、災害が発生した時に避難所として使うことがで